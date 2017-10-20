ОАЭ хотят сократить влияние климатических изменений на свою экономику

В стране представлен стратегический план по подготовке к изменениям климата, передает gulfnews.com. Планируется, что 2050 году 44% потребления энергии в стране будут приходиться на возобновляемые источники: 38% на долю газа, 12% на долю экологически чистого ископаемого топлива и 6% на долю ядерной энергии.

Читайте такжеЧерез 50 лет хадж в Мекку будет невозможен из-за смертельной жары – ученыеПлан будет направлен на формирование устойчивой экономики, которая защитит окружающую среду и обеспечит высокое качество жизни для будущих поколений.

План базируется на трех целях: управление выбросами парниковых газов при сохранении экономического роста, повышение устойчивости климата за счет адаптации к изменениям и продвижение экономической диверсификации ОАЭ посредством инновационных решений.

ОАЭ на протяжении длительного времени реализую проекты по использованию зеленой и солнечной энергии, защиты морской среды и утилизации отходов.