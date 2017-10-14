Херсон уйдет под воду, а Крым станет островом: глобальное потепление грозит затоплением тысячи городов в мире

Глобальное потепление наводнило черноморские пляжи водорослями и навредило мидиям. Подводный мир уже изменился, что подтверждают исследования ученых, говорится в сюжете ТСН.

«Это камеры для подводной съемки», - показывает собственное творение гидробиолог Александр Куракин. Самодельный бокс весит 8 кг и помог в течение последних 20 лет зафиксировать изменения в Черном море. На глазах у ученого традиционных обитателей подводного мира вытесняли иностранные гости. В этот раз море встречает его хорошими новостями.

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«Крабов травяных лет десять не было вообще, а сейчас – видите? За две минуты нашел уже двух», - радуется ученый. Зато одесские мидии не выдерживают потепления воды и нехватки кислорода – их стало в десять раз меньше за последние два десятилетия. Вдобавок их едят занесенные в Черное море издалека рапаны. Чтобы не грустить по поводу глобального потепления, ученый шутит, что до Египта нам еще далеко. «Пока коралловых полипов и осьминогов не появилось», - говорит Александр.

Одна из проблем Черного моря – водоросли. Их очень много у побережья, и такой зеленый заслон портит бизнес тем, кто вкладывает деньги в пляже. В институте морской биологии хранят первые спутниковые фото того, как началось нашествие растений в 2010 году. Тогда Дунай, который впадает в море в Одесской области, был в полтора раза полноводнее за норму – и принес с собой пресную воду с микроорганизмами, удобрениями и т.п. Примеси во время рекордной жары создали такую реакцию, от которой побережьене может оправиться до сих пор.

Биолог Галина Минчева увлеченно копается в прибрежном «урожаи», где есть немало материала для исследований. То, что отдыхающим кажется однородной зеленой массой, для нее – десятки отдельных видов растений и живых существ. Перечень водорослей, вода выбрасывает на берег, для биолога примерно то же самое, что общий анализ крови для врача. Вот только диагноз Минчева ставит морю: чем более тонкие зеленые нити, тем хуже пациенту. В прибрежных кипах такой ваты еще 80% процентов, но море все же выздоравливает, хоть и медленно.

Вода регулярно «зацветает» от высокой температуры, и здесь прогнозы специалистов неутешительны. Нынешними темпами мы будем иметь +4 градуса уже к концу столетия, поэтому Черное море – в прямом смысле – выйдет из берегов вместе с поднятием уровня мирового океана. Катастрофа грозит Херсону, который может просто исчезнуть с карты земли, а если человечество продолжит разогревать планету парниковыми газами, ледники могут растаять вообще – и под водой окажутся тысячи городов во всем мире, а море съест столько украинской земли, что Крым станет островом.

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Ежегодно ученые просчитывают с десяток таких моделей – как поведет себя мировой океан при дальнейшем глобальном потеплении. Но для Черного моря есть гораздо более конкретные и более близкие по времени климатические проблемы. Во время последних исследований на дне возле Одесского порта ученые нашли четыре десятка видов, которые совсем не присущи Черному морю. Занесли их корабли часто даже из другого полушария – все это живет на дне и ищет подходящего момента, чтобы развиться вдоль всего побережья. Речь идет и о опасных спорах, которые активизируются, если вода еще потеплеет или станет менее соленой. Тогда Украина столкнется с явлением красных приливов, до сих пор присущем только тропикам. «Это бомба замедленного действия», - предупреждают специалисты.