Из-за климатических изменений Украина "сместилась" на 400 километров на юг

Из-за климатических изменений Украина "подвинулась" на 400 километров южнее, что для сельского хозяйства означает другие культуры и условия для их выращивания. Традиционные овощи уже не выдерживают изнурительного жаркого лета, говорится в сюжете ТСН.

5-летний Назар помогает дедушке сеять рапс: разноцветные пакеты с семенами являются игрушкой для внука и ответственным экспериментом для фермера, которому надо решить, какие сорта способны пережить украинский климат. «Весной и летом будем уже смотреть на результат», - говорит он.

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Виктор обрабатывает переяславскую землю уже четверть века – за это время климат изменился настолько, что за советами фермер обращается к Израилю и США. «В американских прериях мало влаги и поэтому мы перенимаем их опыт, как сохранить влагу», - объясняет мужчина. Чем стали украинские черноземы, хорошо видно на соседнем поле, где недавно собрали теплолюбивый озимый ячмень, который еще несколько лет назад вообще не вызревал в этой местности. Земля стоит сухая и обожженная – и это при том, что ее специально обработали, чтобы удержать влагу. «Если бы мы не закрыли, я эту лопатку в землю не вставил бы – это был бы камень», - утверждает фермер.

Выращивать на такой почве Виктор готовится то, что сеют у себя арабы и азиаты. «В нашу сторону больше тянется сорго», - говорит он. Мужчина еще не знает, но сорго – нечто вроде нашего проса – уже пересекло границу и греется под херсонским солнышком на экспериментальном поле Института орошаемого земледелия вместе с нутом, чечевицей и другими культурами. Все это ученые исследуют, как альтернативу современным культурам, потому что украинский климат традиционным украинским растениям больше не подходит – земля приближается к состоянию полупустыни. В орошении уже нуждается 90% территории, пригодной для ведения сельского хозяйства. Однако даже искусственный полив этим летом не помог многим земледельцам – помидоры попали на настоящую сковородку: 40 градусов в воздухе и 70 на почве.

Что помидорам смерть, то картофелю пошло только на пользу. Первый урожай собрали в июне, тогда же часть опять закопали в землю, чтобы родила еще раз – осенью. «В один день – это все конвейером идет. Обработали стимуляторами – и сразу высаживается в поле. Потом этот урожай собирается в первой декаде октября», - рассказывают фермеры.

Экспериментальные поля на Херсонщине специалисты уже сравнивают с климатом Азербайджана, а там, где было Полесье, говорят, формируется степь. На Киевщине уже царят условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области, тогда как сами одесситы одолели половину климатического пути в Турцию.

Милости от природы дождался Николай Симчич, который высоко в горах неподалеку от Косова этим летом собрал восемь тонн арбузов. «Если бы моя бабушка встала из гроба, то она бы просто не поверила, что здесь могут быть арбузы», - удивляется он. Херсонские бахчевые выросли на шесть сотен километров восточнее, потому что температура летом поднялась до 35 градусов. «Самый большой арбуз у меня был 11 килограммов», - хвастается Николай.

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Фермер из Переяславщины выращивает сою и смеется, что это и есть украинская колбаса. До потепления о такой фермер мог только мечтать, но теперь североамериканский сорт даст чуть ли не вдвое больший урожай. Виктор с соседями планирует организовать орошение, чтобы глобальное потепление принесло локальную пользу. «Если бы нам дать сюда европейские осадки, мы засыпем весь мир хлебом, зерном», - оптимистично настроен он.