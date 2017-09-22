"Угроза хуже, чем белые ходоки": звезда "Игры престолов" рассказал об изменении климата

Зима близко, и звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау действительно хочет, чтобы люди начали серьезно относиться к изменению климата, пишет Realist.

Костер-Вальдау, который играет Джейме Ланнистера в главном хите HBO, также является послом доброй воли Программы развития ООН. 47-летний актер выступил на «Социально полезном саммите» американского издания Mashable и обсудил с журналистами, как изменения климата связаны с популярным сериалом.

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Когда журналисты спросили Костера-Вальдау о фанатской теории, согласно которой «Игра престолов» является аллегорией для изменений климата, он ответил: «Я не знаю, думал ли об этом Джордж Мартин, когда 20 лет назад начинал книгу, но совершенно очевидно, что мы сталкиваемся с угрозой, возможно, даже более серьезной, чем белые ходоки».

Актер видел разрушительные последствия изменения климата на родине своей жены в Гренландии. «Несколько лет назад она ездила домой, после чего позвонила мне в слезах и сказала: „Лед растаял“. Конечно же, это изменило образ жизни местного населения».

Проблема изменения климата в США стала особенно актуальной, после того как в июне 2017 года президент Дональд Трамп отказался выполнять условия Парижского соглашения — основного договора, который обязывает страны бороться с глобальным потеплением.