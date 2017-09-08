В Тихом океане восемь островов исчезли под водой

Австралийские ученые выяснили, что по крайней мере восемь небольших островов в Тихом океане исчезли из-за повышения уровня моря.

Патрик Нанн с коллегами из университета Sunshine Coast получили такие данные, проанализировав спутниковые снимки и пообщавшись с местными жителями, пишет "Новое время", ссылаясь на New Scientist .

Внимание ученых привлек остров Понпеи – один из самых крупных атоллов Микронезии, возникший примерно 9 миллионов лет назад. Этот остров окружен большим количеством мелких островов, часть из которых является обитаемыми. Патрик Нанн и его коллеги пришли к выводу, что как минимум восемь островов из окружения атолла Понпеи совсем недавно исчезли под водой.

Эти острова, если верить местным жителям, начали исчезать примерно век назад, и за это время как минимум два острова, где раньше жили и воевали между собой племена микронезийцев, стали дном моря. Остальные шесть островов были необитаемыми.

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Отмечается, что в среднем уровень океана повышается на три миллиметра в год. А в западной части Тихого океана из-за господствующих ветров это значение может достигать 12 миллиметров в год.

Тем не менее, ученые сделали один положительный вывод из своего исследования Микронезии. Оказалось, что не все низменные острова были уничтожены повышением уровня моря. Острова, которые укрыты мангровыми лесам или имеют лагуны для улавливания осадков, по- видимому, имеют хорошую устойчивость к повышению уровня моря.

"Это первые места на Земле, которые испытали действительно высокие темпы подъема уровня моря, поэтому их судьба дает важное понимание того, что может произойти. Но мы находим, что есть большое разнообразие ответов - не каждый остров будет уходить под воду", - резюмирует один из авторов работы, океанолог Саймон Альберт.