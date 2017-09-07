Украина выполнила все обязательства по первому периоду Киотского протокола - Семерак

Украина вовремя завершила все мероприятия и выполнила свои обязательства по первому периоду действия Киотского протокола. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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"Несмотря на трудности, которые возникли из-за отключения в 2015 году Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, сейчас мы нашли механизмы, которые позволили Украине достойно выйти из non-compliance по Киотскому протоколу", - рассказал министр.

По его словам, комитет по соблюдению Киотского протокола показал, что вопрос насчет соответствия его требованиям решен.

Комитет подтвердил, что План Украины охватывает меры, необходимые для обеспечения ее соответствия Киотскому протоколу, и все предписанные мероприятия выполнены в полном объеме.

Напомним, что в 2015 году Национальный электронный реестр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины был отключен из-за отказа тогдашнего руководства Минприроды от сотрудничества с администратором Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, в результате чего информация о выполнении Украиной Киотского протокола с августа не поступала в центральный реестр.

В сентябре 2016 года Комитет по соблюдению Киотского протокола Секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение о невыполнении (non-compliance) Украиной в полном объеме требований отчетности в рамках первого периода обязательств Киотского протокола.