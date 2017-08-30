Названы сроки, когда Россия лишится Каспийского моря

При существующих темпах глобального потепления российская часть акватории Каспийского моря обмелеет через 75 лет. К такому выводу пришли американские, российские и французские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает Американское геофизическое общество.

Ежегодно в период с 1996-го по 2015-й уровень воды в Каспийском море, как показали ученые, снижался на семь сантиметров в год. Всего за указанное время показатель упал на примерно 1,4 метра, что пока еще на один метр выше исторического минимума, зафиксированного в конце 1970-х годов (29 метров ниже уровня моря).

Эксперты прогнозируют дальнейший спад уровня воды в Каспийском море. Сильнее всего это будет происходить в северной части озера, приходящейся на Россию и Казахстан, где наименьшая глубина (примерно пять метров), полное высыхание данного участка озера, при сохранении существующих темпов потепления, прогнозируется через 75 лет.

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Причиной усыхания водоема называется повышение температуры приповерхностного слоя атмосферы (за последние тридцать лет примерно на один градус Цельсия) из-за глобального потепления.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные со спутников миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) и наземных наблюдений с четырех станций (отмечены на карте красными точками).

Каспийское море расположено между Европой и Азией, выход к нему имеют пять стран. Водоем занимает территорию площадью 371 тысячу квадратных километров. Кроме запасов нефти, газа и соли, водоем является нерестилищем для около 90 процентов от общемировой численности осетровых.