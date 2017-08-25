Самая сухая пустыня в мире покрылась цветами из-за аномальных дождей (фото)

Самая сухая в мире пустыня Атакама покрылась цветами из-за аномальных дождей. Как пишет ВВС, данное явление - достаточно редкое.

Цветущие растения в пустыне Атакама можно наблюдать не чаще, чем раз в 5 - 7 лет. В 2017 году из-за неожиданных сильных ливней пески пустыни превратились в цветущий сад раньше положенного срока.

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Отмечается, что в Атакаме сейчас можно увидеть около двух сотен разных видов флоры. Атакама находится в Южной Америке на севере Чили. В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет.

Ранее в США впервые за 10 лет зацвела Долина Смерти.