Администрация Трампа распустила комитет по вопросам изменения климата - СМИ
14:43, 21 августа 2017Климат
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Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье 20 августа.
Дональд Трамп / REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение распустить федеральную консультативную группу по оценке изменения климата, пишет издание The Washington Post.
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Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье 20 августа. 18 августа исполнительный директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Бен Фридман проинформировал председателя комитета о том, что агентство не возобновит работу группы.
По словам мэра Сиэттла Эда Мюррея, принятие такого решения говорит о том, что «президент «уходит от реальности».
Ранее США официально сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
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