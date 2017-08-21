Администрация Трампа распустила комитет по вопросам изменения климата - СМИ

14:43, 21 августа 2017
Климат
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Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье 20 августа.

Дональд Трамп / REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение распустить федеральную консультативную группу по оценке изменения климата, пишет издание The Washington Post.

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Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье 20 августа. 18 августа исполнительный директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Бен Фридман проинформировал председателя комитета о том, что агентство не возобновит работу группы.

По словам мэра Сиэттла Эда Мюррея, принятие такого решения говорит о том, что «президент «уходит от реальности».

Ранее США официально сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.

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Теги: #США и климат#Трамп и климат#комитет по климату