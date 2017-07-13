Потепление климата помешает взлетать каждому третьему самолету - ученые

Прогнозируемый рост средней температуры в мировом масштабе может напрямую отразиться на «летучести» самолетов и стать причиной отмен до трети рейсов. В противном случае – с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров. К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля из Колумбийского университета (США) опубликовавшие статью в междисциплинарном журнале Climatic Change.

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«Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний, и ударить по авиационным перевозкам во всем мире», — считает Коффель. Все дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется, и его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья создают меньшую подъемную силу.

В 2015 году ученые провели небольшое исследование. В нем они спрогнозировали, что связанные с жарой отмены рейсов в будущем могут участиться в четыре раза в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. В новом исследовании они экстраполировали полученные выводу еще на 15 крупнейших аэропортов мира – в Европе, Ближнем Востоке, Китае и Азии. По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится с наблюдаемыми темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%.