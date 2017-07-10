Ученые определили продолжительность засухи на Ближнем Востоке

Ученые заявили о том, что текущая засуха на Ближнем Востоке будет продолжаться на протяжении еще 10 тысяч лет. Соответствующие выводы были сделаны исследователями на основе анализа климатической истории региона за последние 130 тысяч лет, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Quaternary Science, пишет ZN.UA.

В ходе исследования ученые проанализировали изотопный состав сталагмитов в пещере Кале-Корд на северо-западе Ирана. Сталагмиты, как объясняют ученые, фактически непрерывно формируются внутри пещер в результате движения капелек и потоков воды, стекающей по их стенам и потолку. Эта вода, в свою очередь, попадает в пещеры с поверхности, и ее изотопный состав отражает то, какой климат господствовал в регионе во время формирования разных слоев сталагмита.

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Проанализировав историю формирования сталагмитов в Кале-Корд за последние 130 тысяч лет, ученые раскрыли любопытные колебания климата длиной в несколько тысяч лет, которые в целом повторяли то, что они уже видели при анализе образцов льда из Гренландии. Это означает, что климат в Северной Атлантике и на Ближнем Востоке были неразрывно связаны друг с другом и управлялись одними и теми же механизмами.

Эти колебания климата, предположительно связанные с изменениями в характере движения Земли по орбите или долгосрочными колебаниями в характере движения течений в океане, приводили к тому, что климат Ближнего Востока каждые несколько тысяч лет "переключался" между двумя режимами – относительно влажным, но холодным климатом и теплым, но засушливым климатом.

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Сегодня, как показывают наблюдения исследователей, Ближний Восток вступил в очередную "сухую" фазу, которая будет продолжаться примерно 10 тысяч лет.