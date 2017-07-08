Макрон анонсировал проведение саммита по климатическим изменениям

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже 12 декабря состоится саммит по климатическим изменениям, целью проведения которого будет дальнейший прогресс в осуществлении положений Парижского соглашения об изменении климата, заключенного в 2015 году. Как сообщает Reuters, об этом президент Франции сказал по итогам саммита стран "Большой двадцатки" в Гамбурге.

В частности, лидер Французского государства отметил, что саммит будет проводиться с целью рассмотрения финансовых аспектов реализации Парижского соглашения. Он напомнил, что 12 декабря исполнится два года со дня заключения в Париже соглашения об изменении климата.

"По этой причине я собираю саммит, чтобы осуществить дальнейшие шаги в вопросах климата, и в частности в финансовом плане", - заявил Макрона.

По его словам, целью саммита станет привлечение частных и государственных средств на реализацию проектов, предусмотренных Парижским соглашением от 2015 года.

Справка УНИАН. Соглашение об изменении климата было заключено 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.