Ученые зафиксировали рождение гигантского айсберга в Антарктиде

Ученые Европейского космического агентства (ESA) с помощью спутниковых наблюдений за ледником Ларсена С установили, что в Антарктиде в скором времени образуется один из самых больших айсбергов в истории.

Как отмечают исследователи, снимки, сделанные с помощью спутника Copernicus Sentinel-1, указывают на то, что трещина в леднике Ларсена на данный момент уже достигает 200 километров, передает ZN.UA.

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Это значит что ледник Ларсена С "держится" за ледяной массив Антарктиды только тонкой полоской льда шириной пять километров. Когда эта трещина достигнет вод мирового океана, ледник превратится в айсберг площадью 6600 квадратных километров.

"Используя снимки и данные с CryoSat, мы просчитали толщину льда и пришли к выводу, что высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров, и он будет содержать в себе примерно 1155 кубических километров льда. Под водой будет находиться еще примерно 210 метров льда", - заявил Ноэль Гурмелен из университета Эдинбурга.

Ранее геологи заметили новую трещину в антарктическом шельфовом леднике Ларсена. Она находится примерно в 10 километрах от другого разлома, который был зафиксирован в декабре 2016 года.