Макрон и Шварценеггер объединились против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата - на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик, передает Би-би-си.

Читайте такжеМакрон раскритиковал решение Трампа о выходе из климатического соглашенияМакрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату.

В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона "Сделаем нашу планету снова великой!", в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой!" и закрепил за собой репутацию "анти-Трампа".

Менее чем за 24 часа его лозунг "Сделаем нашу планету снова великой" ретвитнули более 140 тыс. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда - телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер.

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".

В апреле 2017 года Арнольд Шварценеггер получил французский орден Почетного легиона в знак признания его природоохранной деятельности. На церемонии вручения ордена он заявил: "Мы устроили беспорядок, и теперь нам нужно от него избавиться... неважно, кто сейчас президент".