Климатологи спрогнозировали наступление смертельно опасной для человечества жары

К 2100 году смертельная жара может угрожать большинству человечества. Так, до 75 процентов людей могут столкнуться со смертельно опасными температурами, если выбросы углерода не упадут. Об этом свидетельствуют данные нового исследования опубликованном в журнале Nature Climate Change, сообщает National Geographic.

Без значительных сокращений выбросов парниковых газов, таких как CO2, трое из четырех человек столкнутся с угрозой смерти от тепла к 2100 году. Однако даже при условии сокращения выбросов, каждый второй будет сталкиваться со смертельно опасной температурой 20 дней в году, говорится в исследовании.

Читайте такжеПолиция ищет погибших в сгоревшей высотке Лондона

По данным ученых, эпицентром жары станут тропические районы планеты. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты.

Напомним, что сейчас из-за сильной жары от сильных лесных пожаров страдает Португалия. Там уже погибли более 60 человек.