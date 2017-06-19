Индийский инженер спасает Гималаи от засухи с помощью искусственного ледника (видео)

Индийский инженер Сонам Ванчук придумал систему подачи воды в засушливые горные районы Гималаев. Вследствие глобального потепления горные ледники «похудели». Поэтому сезонное таяние льда почти прекратилось. Это привело к нехватке воды, которая необходима для орошения полей.

Инженер Сонам Ванчук вместе с помощниками решил проложить трубопровод от реки к одному из сел. Вода вырывалась из трубы под давлением, словно гейзер, и замерзала. В результате образовалась 20-метровая ледяная башня. В апреле искусственный ледник начал таять, орошая участок с недавно высаженными растениями.

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Такой инновационный, но простой способ орошения заинтересовал многих фермеров. Теперь инженер строит трубопроводы для контроля уровня ледниковых озер, чтобы предупреждать наводнения.