Индийский инженер спасает Гималаи от засухи с помощью искусственного ледника (видео)

16:42, 19 июня 2017
Климат
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Теперь в Гималаях для орошения полей используют искусственные ледники.

Искусственный ледник высотой 20 метров спасает от засухи несколько полей / Скриншот УНИАН

Индийский инженер Сонам Ванчук придумал систему подачи воды в засушливые горные районы Гималаев. Вследствие глобального потепления горные ледники «похудели». Поэтому сезонное таяние льда почти прекратилось. Это привело к нехватке воды, которая необходима для орошения полей.

Инженер Сонам Ванчук вместе с помощниками решил проложить трубопровод от реки к одному из сел. Вода вырывалась из трубы под давлением, словно гейзер, и замерзала. В результате образовалась 20-метровая ледяная башня. В апреле искусственный ледник начал таять, орошая участок с недавно высаженными растениями.

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Такой инновационный, но простой способ орошения заинтересовал многих фермеров. Теперь инженер строит трубопроводы для контроля уровня ледниковых озер, чтобы предупреждать наводнения.

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