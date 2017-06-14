Канадским ученым пришлось прервать исследование изменений климата в связи с изменениями климата

Университет Манитобы на этой неделе вынужден был прервать исследование изменений климата из-за неожиданных осложнений, связанных с изменением климата. Об этом сообщает IFLScience.

Читайте такжеАктивисты "затопили" Нью-Йорк за отказ Трампа верить в глобальное потепление (видео)Команда ученых была на борту канадского исследовательского ледокола "CCGS Амундсен", когда тот столкнулся с опасным и неожиданным потоком льда, движущегося к югу. Лед вызвал серьезные проблемы с безопасностью и задерживал исследование Гудзонова залива настолько, что объектов исследования уже невозможно было достичь.

"Учитывая тяжелые ледовые условия и растущую необходимость в поисково-спасательной операции, мы решили отменить миссию. Вторая неделя задержки означала бы, что наши исследовательские цели просто не могут быть безопасно достигнуты", - говорится в заявлении научного руководителя экспедиции доктора Дэвида Барбера.

Команда из 40 ученых из пяти университетов Канады обнаружила, что поток льда движется из Арктики. Исследователи считают, что изменение климата увеличивает мобильность арктического морского льда и что такие тяжелые условия, как это, станут намного более распространенными.