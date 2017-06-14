Юнкер прогнозирует появление миллионов беженцев к 2050 году из-за климатических изменений

Президент Европейской Комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер прогнозирует появление сотен миллионов беженцев в мире из-за невыполнения странами условий Парижского климатического соглашения.

Об этом он заявил в среду, 14 июня, выступая в Європарламенте в Страсбурге, передает Deutsche Welle.

"Если мы сейчас будем игнорировать договоренности в рамках Парижского соглашения, к 2050 году мы будем иметь до 250 миллионов климатических беженцев, которые станут на путь бегства", - заявил он.

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Напомним, Парижское климатическое соглашение определяет план мероприятий стран всего мира с целью предотвратить драматические последствия изменений климата путем сдерживания глобального потепления.

Для глобального применения положений соглашения нужна была ратификация 55 стран, ответственных за минимум 55 процентов мировых выбросов вредных газов. 4 ноября 2016 года Парижская климатическая соглашение вступило в силу.

Все участники договоренности должны определять цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата на национальном уровне.

Впрочем, реалистичность выполнения поставленных задач вызывает все больше сомнений в кругах политиков и экспертов. Особенно после того, как недавно президент Соединенных Штатов Америки, чья экономика ответственна за значительную долю вредных выбросов в атмосферу в мире, Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского климатического соглашения. По его утверждению, она наносит вред экономике США.