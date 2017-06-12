Ученые прогнозируют Земле затяжное дождливое будущее

Ученые NASA заявили, что дождей на Земле будет гораздо больше. Это, по их словам, связано с изменением климата в тропиках, говорится на сайте космического агентства.

В NASA отмечают, что климат в тропиках уже начал меняться, а это может привести к изменению общей карты погодных условий по всей Земле.

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Влажность в тропиках постепенно снижается, а испарение происходит интенсивнее. Поэтому там происходит резкое снижение температуры, а вместо тепла и влаги становится холодно и сухо.

Ученые NASA отмечают, что общее увеличение испарения в тропиках не сможет пройти бесследно для Земли. Из-за этого явления они обещают в будущем затяжную дождливую погоду по всей территории планеты.

Ранее ученые создали карту, которая показывает места на планете, которые больше всего пострадали от изменения климата.