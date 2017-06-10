Германия и Калифорния будут вместе бороться против изменений климата

Германия и американский штат Калифорния будут сотрудничать в вопросах борьбы против изменений климата на планете после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из Парижского климатического соглашения, ранее ратифицированного Вашингтоном.

Об этом сообщила в субботу, 10 июня, министр экологии ФРГ Барбара Хендрикс, пишет Deutsche Welle.

Германия и наиболее экономически развитый штат США будут сотрудничать в рамках инициативы Under2 Coalition, которая объединяет региональные правительства и муниципалитеты городов различных государств мира в борьбе за уменьшение вредных выбросов в атмосферу и предотвращения изменения климата.

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"Мы не можем достичь наших целей по защите климата без привлечения местных и региональных общин. Это стало еще более понятным после выхода США из Парижского климатического соглашения", - заявила Хендрикс после согласования общего подхода к этому вопросу с губернатором Калифорнии Джерри Брауном во время их встречи в Сан-Франциско, сообщает Reuters.

"Калифорния и Германия объединяют мировых лидеров в борьбе против климатических изменений, против этой экзистенциальной угрозы нашего времени", - заявил, в свою очередь, Джерри Браун.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по противодействию глобальному потеплению.