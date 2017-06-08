Штат Гавайи вопреки Трампу будет выполнять Парижское климатическое соглашение

Губернатор штата Гавайи подписал два законопроекта, которые обязывают выполнять ключевые положения Парижского климатического соглашения несмотря на намерение Дональда Трампа исключить США из договора, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Hill.

Читайте такжеНаперекор Трампу: в США 7 штатов будут выполнять условия Парижского соглашения, несмотря на решение президента "Гавайи и другие острова Тихого океана уже ощущают последствия повышения уровня моря и стихийных бедствий, вот почему моя администрация и законодательная власть уже делают конкретные шаги для выполнения Парижского соглашения", - сказал губернатор Дэвид Ийдж.

Один из законов направлен на сокращение выбросов парниковых газов за счет сокращения общего использования энергии и внедрения возобновляемых источников энергии. Этот законопроект также призывает попробовать ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 градусов по Цельсию.

Другой закон позволяет создавать целевые группы, на которые возложена задача определить способы улучшения состояния почв и уменьшение уровня углерода в атмосфере.

Ранее ряд штатов, городов и корпораций в США объявили, что будут реализовать политику в соответствии с Парижским климатическим соглашением, несмотря на решение Дональда Трампа. Гавайи стали первым штатом, одобрившим законы в соответствии с глобальным климатическим договором.

Напомним, США смогут выйти из Парижского климатического соглашения не ранее чем в 2020 году, то есть только в конце срока президентства Дональда Трампа.