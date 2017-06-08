США могут вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению по окончанию президентства Трампа - NYT

США могут вновь присоединиться к Парижскому климатическому соглашению через день после очередных президентских выборов. Об этом пишет The New York Times.

Как известно, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижской климатического соглашения.

Однако согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его не ранее 4 ноября 2020. По совпадению, это произойдет через день после очередных президентских выборов.

Читайте такжеПосол в ООН: Трамп верит, что климат меняется

И если новый президент вступит в свой пост 20 января 2021, то он или она может легко подать письменное сообщение в Организацию Объединенных Наций о том, что Соединенные Штаты хотели бы вновь присоединиться к Парижской климатического соглашения.

При таких обстоятельствах в течение 30 дней Соединенные Штаты могут вновь войти в соглашение и заново пообещать присоединиться к решению проблем изменения климата.