Наперекор Трампу: в США 7 штатов будут выполнять условия Парижского соглашения, несмотря на решение президента

В США семь крупнейших штатов страны заявили, что несмотря на решение президента о выходе из Парижского климатического соглашения, будут в дальнейшем выполнять его (соглашения - ред.) условия. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Задний ход по спасению планеты от глобального потепления Белый дом дал в прошлую пятницу. Тогда президент Дональд Трамп заявил, что принятое 2 года назад соглашение, которое имело за цель сократить выбросы, не выгодна США.

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Такое решение также осудили мировые лидеры.

Кроме того, из-за такого решения Трампа, уходит в отставку посол США в Китае Дэвид Ренк. Он должен был официально известить китайское правительство о решении Белого дома, но отказался это сделать и оставил дипломатическую службу.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт ответил на международную критику относительно выхода страны из Парижского климатического соглашения. Прюитт заявил, что Америке "нет, за что извиняться".

"Мир аплодировал, когда мы присоединились к Парижскому соглашению. Знаете почему? Я думаю, они аплодировали, потому что знали, что это будет вредно для нашей страны", - заявил Прюитт.

Он добавил, что климатическое соглашение служило бы своеобразным "кайданом" для американской экономики, и что США уже предприняли значительные шаги для уменьшения карбонового следа".