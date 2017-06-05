Активисты "затопили" Нью-Йорк за отказ Трампа верить в глобальное потепление (видео)

Авторы канала Claire & Max решили показать последствия глобального потепления на примере Нью-Йорка. Они смоделировали, как будет выглядеть один из крупнейших мегаполисов в мире после потопа, который спровоцирует таяние ледников, пишет "Громадське радіо".

Для этого они сняли пустые улицы города и затопили их с помощью компьютерной графики.

В видео нет специалистов экспертов или каких-либо новостей. Видео сопровождается музыкой и иногда отрывками из телевизионных и радионовостей, которые касаются глобального потепления.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня Дональд Трамп объявил о выходе Америки из Парижского соглашения по климату. Таким образом, количество стран, не охваченных ею, увеличилось до трех (США, Сирия и Никарагуа).

Во время предвыборной кампании Трамп отмечал, что считает глобальное потепление мифом. Но в своем заявлении в четверг он не говорил, что верит в опасность климатических изменений и их рукотворную природу, или нет, а назвал причины интересы американской экономики.