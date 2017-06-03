США смогут выйти из Парижского климатического соглашения только в 2020 году

Согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его лишь в 2020 году. Об этом пишет агенство АВС News, ссылаясь на статью 28 этого документа, передает 112.ua.

Только через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство. После чего нужно подождать еще год, чтобы официальное уведомление об отзыве вступило в силу. Поэтому США официально будут участником сделки, по крайней мере, до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов, говорится в сообщении.

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Тем не менее, в этот период Белый дом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку обязательства не являются юридически обязательными.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению.