Выход США из климатического соглашения: главный американский эколог заявил, что им "не за что извиняться"

Глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт ответил на международную критику относительно выхода страны из Парижского климатического соглашения. Прюитт заявил, что Америке "не за что извиняться". Об этом сообщает DW.

"Мир аплодировал, когда мы присоединились к Парижскому соглашению. Знаете почему? Я думаю, они аплодировали, потому что знали, что это будет вредно для нашей страны", - заявил Прюитт.

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Он добавил, что климатическое соглашение служило бы своеобразной "цепью" для американской экономики, и что США уже предприняли значительные шаги для уменьшения "карбонового следа".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся климатического соглашения в ходе пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Трамп также заявил, что может «перезаключить более выгодное соглашение для США». Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами.

Она вступила в силу 4 ноября 2016. США станут третьей страной после Сирии и Никарагуа, которые отказались от участия в соглашении о климате.