Меркель призвала мир объединиться для сохранения окружающей среды

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с объявлением, которое сделал президент США Дональд Трамп, о выходе США из Соглашения об изменении климата, принятого в Париже в 2015 году, и призвала мир объединить усилия для сохранения окружающей среды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявила Меркель, решение Трампа не помешает усилиям, предпринимаемым Германией в деле защиты окружающей среды.

"Парижское климатическое соглашение необходимо, чтобы сохранить мир", - подчеркнула она.

Читайте такжеКлиматический демарш Трампа: Илон Маск и глава Walt Disney покинули экспертные советы при президенте США

Как сказала Меркель, "нельзя сворачивать с того пути, который начался с подписания Киотского протокола и был продолжен Парижским климатическим соглашением".

Этот договор, заявила Меркель, останется фундаментом, на который будет опираться мировое сообщество в попытках борьбы против глобального потепления. По ее словам, решение администрации США не повлияет на решимость тех, кто чувствует обязательства защитить Землю.

"Я обращаюсь ко всем, кто не равнодушен к будущему нашей планеты: мы должны объединить усилия и дальше идти избранным нами путем, который завершится победой", - сказала Меркель.

Читайте такжеМакрон раскритиковал решение Трампа о выходе из климатического соглашения

Как сообщал УНИАН, Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Он утверждает, что действующее Парижское соглашение причинит вред США и установит "обременительные ограничения на энергию", которые будут иметь негативное влияние на экономический рост, и особенно на предприятия обрабатывающей промышленности. По его убеждению, снижение выбросов парниковых газов приведет к потере Америкой около 3 трлн долларов валового внутреннего продукта и приведет к закрытию 6,5 млн рабочих мест в промышленности.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа настоящей ошибкой.

Соглашение об изменении климата было заключено 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальных климатических изменений. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина. Соглашением предусмотрено обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.