"Полный лузер": экоактивисты подсветили посольство США в Берлине из-за решения Трампа по климатическому соглашению

Активисты экологической организации Greenpeace подсветили посольство США в Берлине в знак протеста против решения президента Дональда Трампа о выходе из соглашения по климату.

Так, на стенах здания посольства появилась проекция профиля Трампа с надписью #TotalLoser, so sad!, что в переводе означает "Полный лузер, так грустно".

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Как сообщал УНИАН, 1 июня 2017 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения об изменении климата, подписанного в Париже в 2015 году.

Таким образом Трамп сдержал свое предвыборное обещание о выведении США из соглашения об изменении климата. В то же время он теперь рискует разорвать отношения с глобальными союзниками.

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Трамп заявил, что будет искать возможность провести переговоры по новому соглашению по климату, которое, по его словам, будет "справедливым" к американским интересам.

Многие мировые лидеры и экологические организации уже осудили такое решение Трампа.