Макрон раскритиковал решение Трампа о выходе из климатического соглашения

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения - ошибка и для США, и для всей планеты.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Украинская правда со ссылкой на BBC.

"Изменение климата - одна из главных проблем нашего времени. Он меняется днем ​​и ночью, но изменение климата глобальное. Это касается всех и если мы ничего не сделаем, наши дети познают мир миграции, войн, нищеты, опасный мир. Это не то будущее, которое мы хотим для себя, это не то будущее, которое мы хотим для своих детей, это не то будущее, которое мы хотим для нашего мира", - заявил Макрон.

В своей речи через несколько часов после объявления Трампа о выходе США из соглашения, Макрон сказал, что нет "никакого плана Б" по изменению климата. Это решение, по его словам, ошибка и для США, и для нашей планеты. Он призвал, перефразируя лозунг предвыборной кампании Трампа, "сделать нашу планету великой снова".

При этом Макрон пригласил американских ученых переехать во Францию ​​и продолжить свою работу, отметив, что США могут отворачиваются от мира, но его страна не будет отворачиваться от Америки.

Statement on the US' withdrawal from the Paris climate agreements. #parisagreementhttps://t.co/T4XOjWZW0Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2017

Ранее, как сообщает Reuters, Макрон провел с Трампом телефонный разговор. Он длился около пяти минут, обмен мнениями между лидерами стран был "прямым". "Президент [Эммануэль Макрон] сказал, что они могут продолжить диалог, но ничто не может быть пересмотрено в Парижском соглашении по климату", - уточнил источник агентства.

США и Франция продолжат сотрудничество, но не над проблемой климата.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.

Напомним, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу за четыре дня до избрания его президентом.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрона, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата.

По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", происходит 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В итоговом коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.