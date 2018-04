Климатический демарш Трампа: Илон Маск и глава Walt Disney покинули экспертные советы при президенте США

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил об уходе из экспертных советов при президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я ухожу из президентских советов. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения – плохое решение для Америки и всего мира", – сообщил Маск.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.