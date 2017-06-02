Климатический демарш Трампа: Илон Маск и глава Walt Disney покинули экспертные советы при президенте США

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил об уходе из экспертных советов при президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я ухожу из президентских советов. Изменение климата — это реальность. Выход из Парижского соглашения – плохое решение для Америки и всего мира", – сообщил Маск.

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Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Также, о своем выходе из экспертных советов при президенте США заявил глава The Walt Disney Company Роберт Игер.

По его словам, он пошел на этот шаг "из принципиальных соображений" по причине выхода США из Парижского соглашения по климату.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) June 1, 2017

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.

Напомним, накануне основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что покинет экспертные советы при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу за четыре дня до избрания его президентом.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрона, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата.

По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", происходит 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В итоговом коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.