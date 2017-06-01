Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году, пишет Би-Би-Си.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности.

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"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".

Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявил Дональд Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.

По словам Трампа, этот фонд будет стоить Соединенным Штатам миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.

Парижское соглашение - это только начало, заявил Трамп, в будущем оно привело бы к дальнейшим покушениям на суверенитет Соединенных Штатов.

"Пришло время выйти из Парижского соглашения", - заявил Трамп.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом, отмечает Би-Би-Си.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу за четыре дня до избрания его президентом.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрона, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата.

По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", происходит 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В итоговом коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.