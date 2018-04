Маск покинет экспертные советы при Трампе в случае выхода США из Парижского соглашения по климату

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что покинет экспертные советы при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

По словам Маска, он «сделал все, что мог», чтобы донести до Трампа рекомендацию не выходить из соглашения.

Отвечая на вопрос, что он сделает, если Трамп примет противоположное решение, Маск написал, что у него «не будет другого выхода», кроме как покинуть советы при президенте.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain