Маск покинет экспертные советы при Трампе в случае выхода США из Парижского соглашения по климату
Маск состоит в двух советах при Трампе с участием глав крупнейших американских компаний.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что покинет экспертные советы при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.
По словам Маска, он «сделал все, что мог», чтобы донести до Трампа рекомендацию не выходить из соглашения.
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Отвечая на вопрос, что он сделает, если Трамп примет противоположное решение, Маск написал, что у него «не будет другого выхода», кроме как покинуть советы при президенте.
Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2017
Will have no choice but to depart councils in that case— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2017
Как пишет Медуза, Маск состоит в двух советах при Трампе с участием глав крупнейших американских компаний. Один из них занимается вопросами бизнеса и экономики, другой посвящен созданию рабочих мест.
Напомним, Дональд Трамп пообещал на этой неделе объявить, останутся ли США в Парижском соглашении по изменению климата. По данным СМИ, президент уже принял решение о выходе из договора.
Издание CNN ссылаясь на источники написало, что Дональд Трамп все же намерен вывести США из Парижского соглашения об изменении климата. Как отмечает издание, это решение приведет к существенному разрыву во внешнеполитических отношениях почти с каждой страной на Земле и станет серьезным откатом от усилий бывшей администрации Барака Обамы в вопросах климатических изменений.
Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.
Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.
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Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу за четыре дня до избрания его президентом.
Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрона, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата.
По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", происходит 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В итоговом коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.