Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения об изменении климата - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения об изменении климата.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами Трампа.

Как отмечает издание, это решение приведет к существенному разрыву во внешнеполитических отношениях почти с каждой страной на Земле и станет серьезным откатом от усилий бывшей администрации Барака Обамы в вопросах климатических изменений.

По данным издания, вчера, 30 мая, Трамп встретился с руководителем Агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом, который является ключевым лицом, выступающим за выход США из Парижского климатического соглашения. Сегодня он планирует встретиться с секретарем Государственного департамента Рексом Тиллерсоном, который, в свою очередь, поддерживает сохранение участия США в этом соглашении.

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В то же время точный механизм выхода из соглашения еще не определен, но Трамп дал ясно понять, что он планирует выполнить свое обещание во время избирательной кампании в 2016 году по выходу из соглашения.

Официальное сообщение должно появиться на этой неделе.

Трамп сегодня в Twitter сообщил: "Я объявлю мое решение относительно Парижского соглашения в течение следующих нескольких дней. Сделаем Америку снова величественной".

Как сообщал УНИАН, Соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрено обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу за четыре дня до избрания его президентом.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, призывали американского президента не принимать поспешных решений относительно Парижского соглашения по изменению климата.

В рамках саммита "Большой семерки", который проходил 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, в итоговом коммюнике было отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время подчеркивалось, что Соединенным Штатам будет предоставлено больше времени, чтобы принять решение относительно их позиции по этому вопросу.