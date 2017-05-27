Трамп пообещал определиться с Парижским климатическим соглашением на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что на следующей неделе определится с Парижским соглашением об изменениях климата. Об этом он написал в Twitter.

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"Я приму окончательное решение о Парижского соглашения на следующей неделе", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Во время прошлогодней избирательной кампании Трамп угрожал выходом США из Парижского соглашения, вступившего в силу через четыре дня до избрания его президентом.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрона, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата.

По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", происходит 26-27 мая в итальянской Таормине на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений. В итоговом коммюнике будет отмечено, что шесть из семи стран поддерживают Парижское соглашение. В то же время отмечается, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.