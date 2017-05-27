Учасники G7 зашли в тупик в вопросе климата

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в итальянской Таормине не смогли убедить президента США в необходимости присоединиться к Парижскому климатическому соглашению, передает ZN.ua со ссфлкой на Reuters.

"Позиция США остается нерешенным вопросом. Остальные государства подтвердили свое полное согласие с соглашением", – сообщил журналистам премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Читайте такжеРабота под вулканом, отдых на воде и дроны вместо звезд: СМИ узнали об условиях жизни на саммите G7 (видео)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, рассказала о споре между участниками переговоров. По ее словам, главы государств "очень интенсивно обменивались мнениями".

Советник Трампа Гэри Кон сообщил, что взгляды президента США по вопросам климата еще формируются, и что он, в любом случае, примет наиболее оптимальное для Соединенных Штатов решение.