Украина принимает участие в обсуждении будущих правил "Парижского соглашения" на заседании ООН

Сегодня, в Международный день защиты климата, украинская делегация принимает активное участие в конференции ООН по изменению климата (Бонн, ФРГ), на которой эксперты из почти 200 стран нарабатывают книгу правил и процедур «Парижского соглашения».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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По словам министра экологии Остапа Семерака, на конференции также обсуждаются вопросы дальнейшего внедрения Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотского протокола.

«2016 год навсегда изменил климатическую политику мира. Подписав и ратифицировав Парижский договор, мы показали всему миру, что наше государство готово вместе с международным сообществом бороться с изменением климата. Украина как страна-лидер среди подписантов сейчас активно отстаивает интересы нашего государства в переговорном процессе. Правильная климатическая политика будет не только способствовать переходу от углеродной к низкоуглеродной модели развития, а стимулировать к внедрению новых технологий, модернизации производства и росту экономики»,- отметил Семерак.

В министерстве напомнили, что в декабре 2016 года распоряжением Кабинета министров была одобрена Концепция реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года, которая стала первым целостным нормативным документом, направленным на совершенствование и систематизацию текущей политики в сфере изменения климата. Документом предусматривается разработка двух стратегий: Стратегии низкоуглеродного развития и Стратегии адаптации к изменению климата.

Сейчас разработан проект плана реализации концепции и ведется работа по подготовке Стратегии низкоуглеродного развития.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам глобальных изменений климата. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди них и Украина.

Верховная Рада Украины приняла закон “О ратификации Парижского соглашения” 14 июля 2016 года, а 1 августа 2016 года президент Петр Порошенко его подписал.

Соглашение предусматривает обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью сдерживания повышения температуры воздуха на планете до конца XXI столетия в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.