К побережью Канады приплыл гигантский айсберг (фото)
Снимки огромной льдины заполнили соцсети.
Ежегодно мимо восточного побережья Ньюфаундлэнда дрейфуют десятки ледяных глыб разного размера. У местных жителей уже стало доброй традицией наблюдать за ними. Туристы специально приезжают, чтобы пофотографироваться или обойти айсберги на каяке.
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Как пишет Quartz, в этом году по "аллее айсбергов" прошло уже около 600 ледяных глыб, хотя в прошлом за весь сезон – 687. Настоящий фурор среди туристов произвел огромный обломок ледника, который приплыл к побережью у рыбацкой деревни Феррриленд. Люди съезжаются к нему сотнями и постят завораживающие и немного пугающие снимки в соцсетях.
Blue mammoth From a couple of years ago, but this ancient one is impressive nonetheless. #ice #iceberg #instasky #instagood #IcebergsNL #beauty #summer #stjohns #newfoundland #newfoundlandandlabrador #explorenl #explorecanada #exploreeverything #nature #photography #photographer #photooftheday #canon #canada #canadaday #canon5dmarkiv #massive #tourism #tourist #tourcanada