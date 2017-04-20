К побережью Канады приплыл гигантский айсберг (фото)

15:01, 20 апреля 2017
Климат
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Снимки огромной льдины заполнили соцсети. 

Огромный айсберг у острова Ньюфаундлэнд / REUTERS

Ежегодно мимо восточного побережья Ньюфаундлэнда дрейфуют десятки ледяных глыб разного размера. У местных жителей уже стало доброй традицией наблюдать за ними. Туристы специально приезжают, чтобы пофотографироваться или обойти айсберги на каяке.

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Как пишет Quartz, в этом году по "аллее айсбергов" прошло уже около 600 ледяных глыб, хотя в прошлом за весь сезон – 687. Настоящий фурор среди туристов произвел огромный обломок ледника, который приплыл к побережью у рыбацкой деревни Феррриленд. Люди съезжаются к нему сотнями и постят завораживающие и немного пугающие снимки в соцсетях.

Публикация от BirdTheRock Nature Tours (@birdtherocknl)

Icebergs and Samoyeds #starkthesamoyed

Публикация от Alyssa C (@alyssaclowe)

Ferryland, Newfoundland #explorenl #explorecanada #iceberg #nlicebergs @cbcnl @newfoundlandlabrador

Публикация от Ray Mackey Photography (@raymackeyphotography)

An iceberg can stop you in your tracks and leave you in awe. #icebergsnl

Публикация от Kaelam Power (@kaelampower)

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Теги: #айсберг в канаде#гигантский айсберг