Исследователи показали на видео реку Антарктиды

Ученые из США, Италии и Южной Кореи показали, что обрушению шельфовых ледников в Антарктиде препятствует вынос воды через реки.

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Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, а видео, демонстрирующее южную реку и 130-метровый водопад, доступно на сайте EurekAlert!