Исследователи показали на видео реку Антарктиды
09:41, 20 апреля 2017Климат
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Ученые показали 130-метровый водопад.
Фото SpeedingDragon via flickr.com
Ученые из США, Италии и Южной Кореи показали, что обрушению шельфовых ледников в Антарктиде препятствует вынос воды через реки.
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Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, а видео, демонстрирующее южную реку и 130-метровый водопад, доступно на сайте EurekAlert!
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