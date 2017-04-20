Исследователи показали на видео реку Антарктиды

09:41, 20 апреля 2017
Климат
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Ученые показали 130-метровый водопад.

Фото SpeedingDragon via flickr.com

Ученые из США, Италии и Южной Кореи показали, что обрушению шельфовых ледников в Антарктиде препятствует вынос воды через реки.

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Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, а видео, демонстрирующее южную реку и 130-метровый водопад, доступно на сайте EurekAlert!

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Теги: #видео#Антарктида#Водопад