Крупнейший ледник Гренландии треснул посередине, ученые говорят о новом гигантском айсберге (фото)

Снимки NASA выявили трещину на леднике Петермана в Гренландии, дальнейшее увеличение которой может привести к тому, что в Северном Ледовитом океане окажется огромный айсберг.

Снимки были опубликованы на странице NASA на Facebook.

Размеры ледника составляют 70х15 км, трещина проходит примерно посередине. Поначалу ученые предположили, что она может быть свидетельством начала формирования нового острова, но более пристальное изучение показало, что часть ледника может отделиться и отправиться в свободное плавание, пишет "Газета.Ru".

Обычно трещины образуются по краям ледников, однако в этот раз она проходит почти по центру.

Без дальнейших исследований нельзя с уверенностью сказать, как образовалась трещина, но, как отмечают ученые, по всей видимости, дело в истончении шельфа посередине. Кроме того, трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.