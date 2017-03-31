Стало известно, почему в Арктике лед зеленеет

Исследователи выяснили, из-за чего лед в Арктике становится зеленым. Они обнаружили, что арктический лед стал очень тонким. Это позволило водорослям расти под ним, как сообщает РБК, ссылаясь на Science Alert.

Ранее благодаря толщине льда микроскопические водоросли или фитопланктон не могли получать достаточное количество солнечного света. Однако сейчас в Арктике рекордно низкий уровень морского льда, в результате чего он становится темнее. Теперь вместо того, чтобы отражать солнечный свет, он его поглощает, а условия подо льдом способствуют росту фитопланктона.

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"Снижение на метр толщины морского льда в Арктике за последние 30 лет резко изменило экологию в этой области. Мы перешли от состояния, когда не было никакой возможности для цветения планктона, к тому, что огромные области в Арктике стали склонны к этим типам роста", - рассказал один из ученых международной команды, Крис Хорват из Гарвардского университета.

Ученые использовали математическое моделирование, с помощью которого построили модель изменений ледовых условий с 1986 по 2015 годы. Они обнаружили, что кроме уменьшения толщины льда, растет количество промоин в нем. 20 лет назад достаточно тонкими для развития фитопланктона были всего три или четыре процента арктического морского льда.

Теперь количество тонкого льда в регионе составляет около 30 процентов. Из-за такого побочного действия глобального потепления меняется вся экосистема, поскольку это является питательной средой для живых организмов, в том числе больших морских существ.