ЕБРР профинансирует климатические проекты украинского бизнеса на 1 миллион евро

Об этом говорится в информационных материалах, розданных журналистам в ходе презентации нового финансового инструмента.

Согласно сообщению, ожидается, что на протяжении 2017-2018 годов украинские компании получат безвозвратное финансирование на общую сумму 2 млн евро, средства будут предоставляться на конкурсной основе и на условиях софинансирования.

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«Инновационные ваучеры дадут возможность реализовать свои проекты по снижению выбросов парниковых газов различным компаниям. Это могут быть как традиционные производственные бизнесы, которые намерены снизить свое энергопотребление, так и компании, которые занимаются разработкой климатически дружественных технологических решений», - отмечается в сообщении.