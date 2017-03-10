Главный эколог США попал в немилость коллег, усомнившись в причинах глобального потепления
11:24, 10 марта 2017Климат
361
Глава Агентства по защите окружающей среды США Скотт Прюитт высказал сомнения, что выбросы углекислого газа являются главной причиной глобального потепления.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Так, по данным The Guardian, Прюитт сказал, что очень сложно правильно измерить уровень влияния какого-то конкретного фактора на климатические изменения, пишет ZN.ua.
Читайте такжеОгромную 40-километровую трещину в леднике Антарктиды показали с высоты птичьего полета (видео)
Заявление чиновника негативно оценили ученые и защитники окружающей среды. Выступила против тезисов Прюитта и НАСА, которая ранее заявляла про парниковые газы, как главную причину глобального потепления.
При этом слова чиновника опровергает даже официальное заявление возглавляемого ним агентства, которое выставлено на их сайте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter