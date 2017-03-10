Главный эколог США попал в немилость коллег, усомнившись в причинах глобального потепления

Так, по данным The Guardian, Прюитт сказал, что очень сложно правильно измерить уровень влияния какого-то конкретного фактора на климатические изменения, пишет ZN.ua.

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Заявление чиновника негативно оценили ученые и защитники окружающей среды. Выступила против тезисов Прюитта и НАСА, которая ранее заявляла про парниковые газы, как главную причину глобального потепления.

При этом слова чиновника опровергает даже официальное заявление возглавляемого ним агентства, которое выставлено на их сайте.