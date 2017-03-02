Синоптики рассказали о температурных рекордах зимы в Киеве
Температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°С, что на 0,9 ºС выше климатической нормы.
Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4°С превысила норму, свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.
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Наиболее холодным днем зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7 ° С, а самым теплым – 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4 ºС.
"Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в XXI веке, температура которой оказалась выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет всего 79% нормы.
Как сообщала Погода УНИАН, в Киев метеорологическая весна пришла на 11 дней раньше календарной. "Нынешняя зима закончилась 17 февраля и длилась с 29 ноября всего 81 день, что на 24 дня короче от климатической нормы", - говорилось в сообщении.