Дочь и зять Трампа изменили его позицию по Парижскому климатическому соглашению - WSJ

Об этом сообщила в четверг вечером The Wall Street Journal, передает The Hill.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, сообщили газете, что формулировка с критикой была исключена из предыдущего проекта приказа после того, как вмешались Иванка и Кушнер.

Как отмечает The Wall Street Journal, подписания Трампом ожидают по крайней мере два распоряжения, направленных на распутывание политики бывшего президента США Барака Обамы относительно окружающей среды и климатических правил.

Один из чиновников Белого дома сообщил газете, что Кушнер и Иванка Трамп, как считается, имеют сдерживающее влияние на взгляды президента по вопросам окружающей среды и изменения климата.

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг отказался сказать, планирует ли Трамп выйти из соглашения, направив к госсекретарю Рексу Тиллерсону, который, как отмечает газета, поддержал соглашение в Париже в 2015 году, будучи на посту генерального директора компании Exxon Mobil Corp.

Как сообщал УНИАН, в ходе предвыборной кампании Трамп пригрозил "отменить" Парижское климатическое соглашение, которое в декабре 2015 года подписали более 195 стран. Также он заявлял, что прекратит все финансирование США на программы ООН по глобальному потеплению.