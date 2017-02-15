Таяние ледников Антарктиды установило рекорд за всю историю наблюдений

Как сообщает The Guardian со ссылкой на предварительные данные с американских спутников, площадь ледников сократилась до 2,28 миллиона квадратных километра. Это на 10 тысяч квадратных километров меньше предыдущего абсолютного минимума, зафиксированного в 1997 году.

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В последние годы средняя протяженность льда вокруг Антарктиды увеличивалась вопреки глобальному потеплению. Этот аргумент активно использовали скептики теории парникового эффекта.

Обычно антарктические льды таят до годового минимума к концу февраля (в это время в южном полушарии заканчивается лето) и начинают расти в марте, с наступлением осени. Причиной рекордного сокращения площади льдов в 2016-2017 году стало глобальное потепление, вызванное деятельностью человечества.