Ученые объяснили, какие угрозы несет гигантская трещина в леднике Антарктиды (видео)

Начальник станции Вернадского Николай Старинец заявил, что даже если отколется большой айсберг, то это грозит разве что некритичным поднятием уровня воды. Однако этот разлом может навредить пингвинам, передает ТСН.

"Вот за пингвинов стоит поволноваться - они могут быть отрезаны от пищи", - отметил Старинец.

Если отколется айсберг, уверен ученый, он вряд ли может угрожать другим континентам.

"Если отколется гигантский айсберг вряд ли он доплывет до крупных континентов - еще ни разу такого не было. Здесь вокруг Антарктиды такие течения, айсберги даже самые крупные далеко не плывут, тают по дороге и разваливаются", - пояснил ученый.

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В безопасности и украинские ученые – станция Вернадского расположена в 300 километрах от раскола с другой стороны полуострова.

В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии трещины, ширина которой составляла 100 м, а глубина - 500 метров. Может отколоться айсберг площадью около 5 тысяч квадратных километров.