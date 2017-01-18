Прошлый год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

По данным NASA и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию, пишет Би-Би-Си.

Хотя эти цифры находятся на грани статистической погрешности, NASA указывает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды.

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По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.

"2015 год был официально признан самым теплым годом в истории наблюдений, но теперь появились данные о том, что его показатели превышены в 2016 году на 0,1-0,12 градуса, что кажется небольшим ростом, но если посмотреть на это в долгосрочном плане, то это очень большое превышение", - сказал Би-би-си Гэвин Шмидт из NASA.

Данные о колебаниях температур были опубликованы в среду несколькими метеорологическими агентствами разных стран мира. Все они соглашаются в том, что рост температур в 2016 отчасти обусловлен воздействием Эль Ниньо.

Британское Метеоуправление считает, что Эль Ниньо добавил 0,2 градуса к средней температуре прошлого года.

Другие факторы также воздействовали на рост температур в 2016 году, в том числе необычно теплая погода в Арктике.

Метеорологи всего мира отмечают важную роль феномена Эль-Ниньо в повышении температур за прошлый год, однако они также согласны в том, что он не является главным фактором в процессе глобального потепления.

"Даже если исключить влияние Эль-Ниньо, два последних года стали самыми теплыми за историю наблюдений, а это означает, что в этом виноваты глобальное потепление и парниковый эффект", - говорит профессор Элли Хайвуд из университета Рединга.

"Мы также наблюдаем рекордное снижение ледового покрова в Арктике и Антарктике", - говорит сотрудник Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

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"Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем мир. Постоянное сокращение морских льдов способствует изменению климата и циркуляции океанских вод в других районах мира. Мы также должны уделять внимание потенциальному росту выбросов метана в результате таяния вечной мерзлоты", - добавляет он.

Ученых и политиков тревожит тот факт, что новые данные подтверждают повышение глобальной температуры на 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом истории человечества. Новый показатель приближается к пределу в 1,5 градуса, установленному Парижским соглашением по климату.

Ученые считают, что 2017 год вряд ли станет самым теплым за историю наблюдений, но почти наверняка войдет в число пяти самых теплых лет.