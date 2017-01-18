Огромную 40-километровую трещину в леднике Антарктиды показали с высоты птичьего полета (видео)
11:33, 18 января 2017Климат
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Антарктическое управление Великобритании обнародовало видео, на котором видно трещину длиной 40 километров в леднике Антарктиды.
Соответствующая запись обнародована на YouTube.
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Причиной появления огромной трещины является глобальное потепление.
Напомним, от антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку крупнейших в истории, говорят ученые.
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