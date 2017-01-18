Огромную 40-километровую трещину в леднике Антарктиды показали с высоты птичьего полета (видео)

Антарктическое управление Великобритании обнародовало видео, на котором видно трещину длиной 40 километров в леднике Антарктиды.

Соответствующая запись обнародована на YouTube. Читайте такжеТаяние одного из крупнейших ледников мира приведет к повышению глобального уровня моря Причиной появления огромной трещины является глобальное потепление. Напомним, от антарктических льдов вот-вот отколется айсберг, который войдет в десятку крупнейших в истории, говорят ученые.

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