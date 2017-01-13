В самом известном курорте Прикарпатья замерз водопад: туристы делают уникальные фото
В популярном среди туристов городе Яремче Ивано-Франковской области замерз водопад Пробой.
Соответствующие фотографии замерзшего водопада обнародована в сообществе «Город Яремче» в Facebook.
На фото можно увидеть, как водопад покрылся льдом.
Сейчас турист имеет возможность приблизиться к бурным потокам реки и сделать уникальные фото.
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По водопаду Пробой течет холодная вода и он замерзает при очень низких температурах.
Пробой – самый большой каскадный водопад в Украинских Карпатах, находится на реке Прут в Яремче. Он является одним из наиболее полноводных водопадов Карпат. Высота падения воды 8 м, угол наклона — около 45 градусов. Водопад Пробой — популярный туристический объект, памятник природы. Над водопадом построен мост высотой 20 м. Ниже водопада есть обширная и глубокая котловина с более спокойным течением.