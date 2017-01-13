В самом известном курорте Прикарпатья замерз водопад: туристы делают уникальные фото

15:15, 13 января 2017
Климат
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В популярном среди туристов городе Яремче Ивано-Франковской области замерз водопад Пробой.

Водопадом Пробой течет холодная вода и он замерзает при очень низких температурах /

Соответствующие фотографии замерзшего водопада обнародована в сообществе «Город Яремче» в Facebook.

На фото можно увидеть, как водопад покрылся льдом.

Сейчас турист имеет возможность приблизиться к бурным потокам реки и сделать уникальные фото.

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По водопаду Пробой течет холодная вода и он замерзает при очень низких температурах.

Туристы делают фото на фоне зимнего водопада /

Пробой – самый большой каскадный водопад в Украинских Карпатах, находится на реке Прут в Яремче. Он является одним из наиболее полноводных водопадов Карпат. Высота падения воды 8 м, угол наклона — около 45 градусов. Водопад Пробой — популярный туристический объект, памятник природы. Над водопадом построен мост высотой 20 м. Ниже водопада есть обширная и глубокая котловина с более спокойным течением.

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Теги: #Водопад#Пробой#Яремче