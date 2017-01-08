В Пекине экологическая полиция не позволит готовить барбекю под открытым небом

Как сообщает The Telegraph, в обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.

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В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог.

В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха - второй по опасности. В связи с этим на шести скоростных шоссе города было остановлено движение транспорта. Также временно прекратилась работа на ряде строек и предприятий.